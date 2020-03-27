Аренда спецтехники 🚜 с доставкой по России - СпецПарк

НАШИ УСЛУГИ

Выполним работы под ключ

Демонтаж зданий и сооружений

Земляные работы

Буровые работы

Утилизация и рециклинг отходов

Помимо сдачи спецтехники в аренду мы предлагаем услуги по вывозу и утилизации отходов, сносу зданий, сооружений, причалов, дымовых труб, элеваторов, взлетно-посадочных полос. В сжатые сроки проведем земляные работы: рытье траншей под кабели, трубопроводы и другие объекты, разработку или засыпку котлованов под строительство, выравнивание участка, рекультивацию, транспортировку, вывоз земли и многое другое. В нашем штате высококвалифицированный персонал. Имеем все необходимые лицензии: Лицензия СРО, Лицензия на работу с Объектами Культурного Наследия, Лицензия на обращение с отходами различных классов.