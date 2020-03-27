Аренда спецтехники 🚜 с доставкой по России - СпецПарк

О КОМПАНИИ
Работаем с 2012 года
Компания «Спецпарк» обладает многолетним опытом в сфере аренды строительной и дорожно-строительной спецтехники в России.
Мы оказываем полный спектр услуг по аренде спецтехники. Много лет успешной работы позволили нам зарекомендовать себя как стабильную компанию и надежного партнера. Сотрудничаем с ведущими строительными компаниями, а так же частными лицами и представителями малого и среднего бизнеса.
Почему выбирают нас?
СВЕЖИЙ АВТОПАРК
Средний возраст нашей спецтехники — 3-4 года. Автопарк регулярно обслуживается.
СКОРОСТЬ
Предоставляем технику на объект в течение 1-3 дней в зависимости от региона заказчика.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Все работы контролируют опытные инженерно-технические работники.
ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ
Мы успешно и эффективно выполняем проекты на территории всей России.
Наши партнеры
НАШИ УСЛУГИ
Выполним работы под ключ
Демонтаж зданий и сооружений
Земляные работы
Буровые работы
Утилизация и рециклинг отходов
Помимо сдачи спецтехники в аренду мы предлагаем услуги по вывозу и утилизации отходов, сносу зданий, сооружений, причалов, дымовых труб, элеваторов, взлетно-посадочных полос. В сжатые сроки проведем земляные работы: рытье траншей под кабели, трубопроводы и другие объекты, разработку или засыпку котлованов под строительство, выравнивание участка, рекультивацию, транспортировку, вывоз земли и многое другое. В нашем штате высококвалифицированный персонал. Имеем все необходимые лицензии: Лицензия СРО, Лицензия на работу с Объектами Культурного Наследия, Лицензия на обращение с отходами различных классов.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
В числе реализованных проектов
Демонтаж гостиницы «Россия»
Демонтаж зданий завода «Уралхим»
Демонтаж части сооружений завода «Нител»
Монтаж БНС для котельной «Транснефти»
Демонтаж корпусов завода «Заря»
Укрепление стен Нижегородского кремля методом БНС
Монтаж БНС для котельной «Транснефти»
Строительство моста через Волгу
Монтаж БНС для фуникулёра
Доставка техники по Нижегородской области
|Арзамас
|Балахна
|Богородск
|Бор
|Бутурлино
|Выкса
|Городец
|Дзержинск
|Кстово
|Кулебяки
|Лысково
|Павлово
|Саров
|Семёнов